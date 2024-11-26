В Башкирии кадеты устроили массовую драку

В Уфе несколько десятков учащихся кадетского корпуса устроили драку. В результате 10 человек оказались в больнице. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел накануне вечером. Произошедшее записали на камеру очевидцы. На кадрах несколько десятков курсантов бьют друг друга на плацу напротив учебного корпуса.

В результате около 40 юношей получили синяки и ссадины, 10 пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Правоохранители и региональное министерство образования проводят проверку.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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