ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке – четверо погибли

Украинские боевики убили четырех человек во время обстрела Новой Каховки. Мина попала в рейсовый автобус, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ВСУ обстреляли Новую Каховку из 120-мм миномётов. Попадание пришлось в автобус с мирными гражданами. Четыре человека убиты, семеро пострадали: получили ранения различной степени тяжести.

«Медики делают всё возможное, чтобы спасти пострадавших, оказав им необходимую помощь. Личности погибших устанавливаются, с семьями будет проведена вся необходимая работа по поддержке», – написал Сальдо в блоге.

Губернатор подчеркнул, что ВСУ проводят целенаправленный террор против мирных жителей. И удары по мирным гражданам свидетельствуют о жестокости и бесчеловечности киевских боевиков.

Новая Каховка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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