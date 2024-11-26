российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 ноября 2024, 16:45 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке – четверо погибли

Фото: тг-канал губернатора Владимира Сальдо

Украинские боевики убили четырех человек во время обстрела Новой Каховки. Мина попала в рейсовый автобус, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ВСУ обстреляли Новую Каховку из 120-мм миномётов. Попадание пришлось в автобус с мирными гражданами. Четыре человека убиты, семеро пострадали: получили ранения различной степени тяжести.

«Медики делают всё возможное, чтобы спасти пострадавших, оказав им необходимую помощь. Личности погибших устанавливаются, с семьями будет проведена вся необходимая работа по поддержке», – написал Сальдо в блоге.

Губернатор подчеркнул, что ВСУ проводят целенаправленный террор против мирных жителей. И удары по мирным гражданам свидетельствуют о жестокости и бесчеловечности киевских боевиков.

Новая Каховка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Запорожье, Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм, Убийства,