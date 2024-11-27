В горах Индии нашли тело россиянки в горячем источнике

В Индии российская туристка скончалась на горячих источниках. У полиции есть две версии причин гибели женщины. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

45-летняя женщина отправилась в Индию с друзьями. Там она проводила духовные практики и медитировала, а также трижды в день посещала горячие источники.

В один из дней женщина не вернулась в отель. Местные жители обнаружили бездыханное тело прямо в горячем источнике.

По версии правоохранителей и врачей, смерть могла наступить из-за отравления природными газами, или из-за сердечного приступа. Друзья собираются кремировать погибшую по местным традициям.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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