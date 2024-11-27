В Сибири воры пытались увезти восемь украденных баранов в легковушке

В Омской области полицейские остановили легковой автомобиль с восемью баранами и тремя людьми. Животные оказались краденными. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Автомобиль Nissan Sunny инспекторы остановили утром на трассе Шербакуль-Азово. Полицейские обнаружили в салоне трех мужчин и восемь баранов. Людей отправили в отделение, где выяснилось, что мелкий рогатый скот похищен ночью из загона в деревне Северное.
Баранов вернули владельцам и продолжили проверку. Оказалось, что два пассажира легковушки причастны к кражам скота из загонов в селах Максимовка и Изюмовка. С 7 ноября они украли не менее 42 баранов. Стоимость похищенного скота оценивается в 593 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража группой лиц по предварительному сговору».
Омск, Зоя Осколкова
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