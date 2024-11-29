Ростовская область ночью пережила налет 30 украинских БПЛА

Ростовская область ночью с помощью ПВО отражала атаку 30 украинских БПЛА. Об этом сообщил в своем тг-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. «Средства ПВО отражают массированную воздушную атаку врага. На данный момент на северо-западе Ростовской области уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА.

К сожалению, есть последствия на земле. Так, в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. Там постоянно никто не проживал, поэтому люди не пострадали.

В слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме. Тут тоже обошлось без погибших и пострадавших. На место выехали оперативные дежурные службы. Поручил главам организовать утром подворовые обходы, чтобы уточнить объемы повреждения имущества и помочь людям в его восстановлении», – отметили глава региона.

Чуть позднее в тг-канале Слюсаря появилось также следующее сообщение: «Силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку.

В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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