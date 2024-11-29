В соццентре на Алтае три человека погибли от кишечной инфекции

В социальном центре на Алтае произошла вспышка кишечной инфекции. По последним данным, три человека погибли, еще 18 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

Массовое отравление произошло в частной социальной организации в селе Калистратиха Калманского района. Сотрудники обнаружили тело одного из постояльцев, позже с признаками отравления были госпитализированы еще несколько человек, двое из которых скончались.

В соццентре проводится эпидемиологическое расследование. Проведена обработка и дезинфекция помещений. За постояльцами продолжается круглосуточное наблюдение.

В общей сложности в больницы Барнаула попали 18 человек, трое из них находятся в реанимации, 15 – в инфекционном отделении. «Все необходимое лечение получают. Ситуация находится на контроле Губернатора края Виктора Томенко», – рассказали РИА «Новости» в региональном минздраве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Директор социального центра задержан.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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