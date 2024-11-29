В Ингушетии при взрыве газа погибла женщина, трое детей попали в больницу

В Ингушетии прогремел взрыв в жилом доме. В результате погибла женщина, пострадали трое детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания произошел в селении Пседах Малгобекского района.
Погибла женщина 1978 года рождения, также пострадали трое детей 2009, 2011 и 2014 годов рождения. «Один ребенок находится в реанимации», – говорится в сообщении.
Региональная прокуратура проводит проверку. «В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования» – отметили в ведомстве.
Магас, Зоя Осколкова
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