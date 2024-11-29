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Пятница, 29 ноября 2024, 13:12 мск

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ВСУ дважды ударили по машинам скорой в Запорожье

Архив, фото: Минобороны РФ

Боевики ВСУ дважды атаковали машины скорой помощи в Запорожской области. Пострадавших нет, но один автомобиль полностью выгорел, рассказал сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Накануне вечером боевики обстреляли село Чубаревка Пологовского района, и под огонь попал пункт скорой помощи. Здание повреждено, а автомобиль полностью выгорел. Но бригада медиков продолжила работать в штатном режиме.

Вторая атака совершена с применением беспилотника в Энергодаре. Медики успели выпрыгнуть из машины, но она заметно повреждена. Люди не пострадали.

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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