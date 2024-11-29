В Хакасиии годовалая девочка ночью вышла из дома и до утра пробыла на улице

В республике Хакасия отец маленькой девочки попал под уголовное дело. Как сообщает СУ СКР, родители девочки, находясь у себя дома селе Татштып, употребляли алкоголь. Нетрезвый отец не запер входную дверь, и проснувшаяся ночью девочка вышла из дома. Ее отсутствие взрослые заметили только незадолго до восьми часов утра.

Нашли малышку лежащей на земле около бани. Температура тела девочки не превышала 20 градусов. Ребенка сразу доставили в медучреждение. По данным следователей, пострадавшую уже перевели из районной больницы в клинику столицы республики Абакана, где она будет проходить дальнейшее лечение.

В отношении 32-летнего девочки возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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