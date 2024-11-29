При реконструкции завода по нацпроекту «Экология» украли около 100 млн рублей

В Красноярске гендиректор фирмы украл почти 100 млн рублей при модернизации асфальтобетонного завода. Мошенник пытался скрыться в Казахстане, но его задержали. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, компания заключила договор с заводом на оказание инжиниринговых услуг, в том числе выполнение работ по разработке технической документации и модернизации. Софинансирование проекта осуществлялось в рамках национального проекта «Экология».

«В период с декабря 2022 года по март 2023 года подозреваемый, достоверно зная о том, что предусмотренные договором подряда работы не выполнены, обеспечил внесение в акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ заведомо ложных сведений об объемах и стоимости выполненных работ, подписание отчетных документов представителем ООО «КДСК» и их предоставление в АО «Асфальтобетонный завод»», – говорится в сообщении СК.

В результате были похищены 98 млн рублей. Денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Фигурант пытался скрыться в Казахстане. Его задержали, когда он на автомобиле собирался пересечь границу в Новосибирской области.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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