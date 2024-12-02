В Польше поврежден участок нефтепровода «Дружба»

Нефтепровод «Дружба» поврежден на территории Польши, произошла утечка нефти, угрозы возгорания или взрыва нет, сообщила пресс-служба Государственной пожарной службы страны. В результате ЧП затруднено движение на автостраде №92.

«В районе Пнево Велькопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода «Дружба»»,– заявил пресс-секретарь местного отделения ведомства Мартин Халаш телеканалу TVN24, который цитирует ТАСС.

Представитель спасательной службы добавил, что пожарные находятся в контакте с оператором польского участка «Дружбы» – компанией PERN, которая превентивно отключила одну из насосных станций. Ремонт аварийного участка будет обеспечивать Государственная пожарная служба.

Как сообщает оператор польского участка «Дружбы», рассматриваются все версии произошедшего, включая диверсию.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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