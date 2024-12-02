Летевший на Пхукет самолет с туристами из Томска экстренно сел в Новосибирске

Следовавший из Томска на остров Пхукет в Таиланде самолет авиакомпании Azur Air вынужденно приземлился в аэропорту Новосибирска. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства произошедшего. По данным надзорного ведомства, решение о посадке на запасной аэродром было принято в связи с технической неисправностью.

На борту лайнера находилось более 300 пассажиров. «Посадка произведена благополучно. Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события», – сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Пассажиры будут доставлены на Пхукет на резервном воздушном судне.

Прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг.

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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