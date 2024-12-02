Уфимец под наркотиками изнасиловал и убил сводную сестру

В Башкирии Верховный суд приговорил 22-летнего жителя Уфы Сергея Пугачева к 21 году лишения свободы за изнасилование и убийство 14-летней сводной сестры.

Напомним, что в октябре 2023 года жительница Уфы обратилась с заявлением в полицию после пропади своей дочери 14-ти лет. Тело девочки чуть позже мать нашла в багажнике своего автомобиля, припаркованного во дворе дома. В убийстве обвинили 21-летнего сводного брата девочки. После задержания он признался, что в состоянии наркотического опьянения изнасиловал и задушил свою жертву.

По решению суда уфимцу было назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с лишением права заниматься педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, на срок 13 лет и ограничением свободы сроком 2 года.

Пугачев признан вменяемым и виновным по статьям об убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, хищении имущества и незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Уфа, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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