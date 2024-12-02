Юрист в Пятигорске организовала ячейку китайской секты

В Пятигорске осудили главного юриста секты «Фалуньгун» (организация признана Генпрокуратурой нежелательной в России). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, женщина организовала работу ячейки и собирала информацию о «притеснениях последователей секты в России и Китае» в интересах американского правительства. Полученные данные Госдеп США использовал для ежегодных отчетов о «нарушениях религиозной свободы», после чего в отношении России вводились новые экономические санкции.

В ходе обысков у подозреваемой была найдена экстремистская литература, а также доверенность от американского центра секты на представление ее интересов в российских судах.

Подсудимую признали виновной по ч. 3 ст. 284.1 («Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России») УК РФ и приговорили к двум годам колонии.

Пятигорск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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