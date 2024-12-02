Житель Ялты получил 14 лет «строгача» за передачу Киеву данных о самолете ВКС РФ

Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Ялты, обвиняемому в госизмене (ст. 275 УК РФ). Судебная коллегия признала подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорила его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, подсудимый, будучи противником проведения СВО на Украине, в январе 2024 года наблюдал вылет авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения в непосредственной близости от аэропорта в Сочи.

«Понимая, что подобные сведения могут составлять интерес для спецслужб Украины, он передал сведения о месте и времени вылета комплекса с целью его огневого поражения», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что слушания по делу проходили в закрытом режиме.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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