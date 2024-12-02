В Северной Осетии школьники попали в больницу из-за карандаша

В Северной Осетии четверо детей попали в больницу из-за карандаша, от которого исходил едкий запах. Об этом сообщили в министерстве образования и науки РСО-Алания.

Инцидент произошел в образовательном учреждении №2 в Чермене. У пятого класса проходил урок математики, учитель попросила взять карандаши. Одна из учениц достала некий пластиковый карандаш, в классе появился резкий запах.

В результате четыре школьника почувствовали недомогание. Детей госпитализировали. На данный момент их состояние стабильно.

В школе проводится проверка. Специалисты выясняют причину плохого самочувствия учеников.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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