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Вторник, 3 декабря 2024, 11:09 мск

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Жительница Горловки подорвалась на кассетной мине

Жительница Горловки в Донецкой Народной Республике пострадала в результате взрыва части кассетного боеприпаса, сброшенного на регион украинскими боевиками.

«В результате детонации суббоеприпаса ВФУ типа «колокольчик» в поселке Кирова ранена мирная жительница Горловки», – сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем блоге.

28 ноября ВСУ обстреляли центр Горловки кассетными боеприпасами. О пострадавших в результате обстрела не сообщалось.

Горловка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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