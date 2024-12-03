Обломки сбитого дрона упали на территорию детсада в Ростовской области

Силы противоздушной обороны сбили беспилотник в Каменском районе Ростовской области, его обломки рухнули на территорию детского сада. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Дрон был нейтрализован около 10 часов утра, когда БПЛА летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте, уточнил глава области.

«Обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице. К счастью, никто из детей, их родителей и персонала не пострадал», – сообщил Слюсарь в своем телеграм-канале.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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