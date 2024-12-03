Между Швецией и Финляндией порвался интернет-кабель

Второй инцидент за месяц на телекоммуникационных сетях произошел между Швецией и Финляндией. Как сообщает Aftonbladet, 2 декабря на финской территории произошел обрыв интернет-кабеля. Полиция подозревает, что это произошло в результате преступление, власти Швеции проинформированы о случившемся.

В середине ноября LRT сообщило о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, проложенного по дну Балтийского моря. Тогда же был перерезан телекоммуникационный кабель C-Lion1 компании Cinia Oy, проложенный по дну Балтийского моря между Финляндией и Германией вблизи трубопровода «Северный поток». На пресс-конференции руководство Cinia Oy сообщило, что кабель был перерезан в шведской экономической зоне. По подозрнею в порче имущества был задержан корабль под китайским флагом. Европа активно ищет следы российского влияния и вмешательства под предлогом ведущейся «гибридной войны».

В начале сентября телеканал CNN, ссылаясь на информацию от двух американских чиновников, сообщил о беспокойстве властей США по поводу потенциального повреждения Россией международных подводных коммуникаций из-за якобы возросшей военной активности РФ вблизи стратегически важных подводных кабелей по всему миру. Один из источников телеканала подчеркнул, что Россия, якобы, продолжает наращивать военно-морской потенциал для проведения подводных операций, сообщают «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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