Два ребенка умерли после заражения ветрянкой в интернате под Волгоградом

В Волгоградской области два ребенка скончались после заражения ветрянкой в психоневрологическом пансионате. Несколько детей находятся в больнице.
Как сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник, вспышка ветрянки произошла в пансионате города Петров Вал. Первые симптомы появились у детей в начале ноября.
В результате инфекцию выявили у 11 воспитанников, восемь из них госпитализировали. Двоих заболевших спасти не удалось, они скончались от осложнений. Причина смерти – пневмония. Шесть детей остаются в больнице под наблюдением врачей.
Волгоград, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»