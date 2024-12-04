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Среда, 4 декабря 2024, 08:16 мск

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Таганрог пережил атаку украинских БПЛА, сбиты 12 дронов

Силы противоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников над Таганрогом. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«С раннего утра силы ПВО отражают вражескую атаку. В районе Таганрога уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА», – написал Слюсарь в своем тг-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений на земле нет.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь средства ПВО перехватили 24 украинских БПЛА над шестью регионами. Шесть беспилотников уничтожены над Ростовской областью, по пять – над Брянской областью и Краснодарским краем. Четыре дрона сбиты над Белгородской областью, три – над Рязанской областью и один – над Астраханской областью.

В Брянской и Рязанской областях обошлось без пострадавших и последствий на земле, сообщили власти регионов. Губернаторы других подвергшихся атакам БПЛА регионов ситуацию пока не комментировали.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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