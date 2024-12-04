Прогулочный вертолет совершил жесткую посадку в Приморье

Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства жесткой посадки прогулочного вертолета Robinson с тремя пассажирами в городе Артеме Приморского края.

Авария произошла еще вечером 1 декабря, однако известно о ней стало только сегодня, информирует Дальневосточная транспортная прокуратура. Вертолет совершил жесткую посадку вблизи посадочной площадки.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Судно имеет повреждения», – сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Приморская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Ведомство оценит соблюдение обязательных требований при подготовке вертолета к вылету и «действия собственника по информированию уполномоченных органов об авиапроисшествии», отметили в прокуратуре.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку о возможном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ).

Владивосток, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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