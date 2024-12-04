Под Красноярском пьяный водитель устроил массовую аварию, есть погибшие

В Красноярском крае пьяный водитель устроил массовую аварию, в которой погибли два человека, еще трое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло на 429 км трассы Р-257 «Енисей». Водитель легковушки двигался со стороны Минусинска в сторону Абакана, не справился с управлением и вылетел на встречку, где задел два автомобиля и грузовик.

В результате погибли два пассажира машины виновника аварии. Сам он и еще два водителя других транспортных средств госпитализированы. Автомобили были настолько сильно повреждены, что сотрудникам МЧС пришлось использовать специнструмент, чтобы достать пострадавших.

Полицейские установили, что виновный в ДТП водитель был пьян. Следственным отделом МО МВД России «Минусинский» возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения»).

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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