ФСБ изъяла 260 кг черной икры в Хабаровском крае

Двое россиян попались на перевозке незаконно добытой черной икры. Сотрудники ФСБ России изъяли у подозреваемых 260 кг ценного продукта.

Правоохранительные органы нашли контрабанду в автомобилях. Во время осмотра обнаружены пластиковые контейнеры с икрой и более 310 кг рыбы осетровых пород. Все продукты были без документов, подтверждающих законность их происхождения, пишут «Известия».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ о незаконной добыче и обороте особо ценных и занесенных в Красную книгу водных биологических ресурсов.

Хабаровск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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