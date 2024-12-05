В небе над Брянской областью за час уничтожено 9 беспилотников

Силы ПВО РФ уничтожили девять беспилотников над территорией Брянской области в течение одного часа, пострадавших и разрушений нет.
Об этом в своем то-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщил Богомаз. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Брянск, Елена Васильева
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