Четыре рейса из России не смогли сесть в аэропортах назначения в Узбекистане из-за сильного тумана

Рейсы из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы в четверг утром не смогли сесть в узбекистанских Навои, Термезе и Намангане из-за тумана. Самолеты были перенаправлены на запасные аэропорты республики, сообщает пресс-служба Uzbekistan airports.

«Из-за плохих метеоусловий (туман) в аэропорту Бухара рейс HY9608 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Внуково – Бухара, и рейс RWZ-1439 авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Екатеринбург – Бухара, произвели посадку в аэропорту Навои», – говорится в сообщении в тг-канале Uzbekistan airports.

По данным пресс-службы, пассажиры указанных рейсов будут перевезены в аэропорт назначения наземным транспортом.

Экипаж самолета Uzbekistan Airways, который следовал по рейсу HY9712 из Санкт-Петербурга в Термез, из-за тумана принял решение совершить посадку в Самарканде. Борт HY9858 Uzbekistan Airways, следовавший из Уфы в Наманган, по этой же причине приземлился в Ташкенте, добавили в пресс-службе.

В настоящий момент лайнеры ожидают улучшения погоды, чтобы вылететь по назначению.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube