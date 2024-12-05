Житель Кузбасса сжег дом с двумя людьми за отказ пустить его в гости

Житель города Белово Кемеровской области поджег жилой дом, обидевших на знакомых, которые не пустили его в гости. В результате пожара погибли два человека. Злоумышленник задержан. Следствие вменило ему убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Согласно материалам дела, 3 декабря подозреваемый хотел зайти в гости к своему товарищу, но тот не пустил его в дом. Тогда мужчина поджег надворную постройку, зная, что в доме находится приятель, его сожительница и мать.

Огонь перекинулся на дом. Увидев пламя, сожительница товарища выбежала на улицу. Соседи вызвали пожарных. В ходе ликвидации возгорания в доме обнаружены тела хозяина дома и его матери. По предварительным данным, причиной смерти погибших стало отравление окисью углерода.

Поджигателя задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом). На допросе задержанный признался в содеянном. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кемерово, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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