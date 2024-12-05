Пара в Дагестане создала подставной магазин и обманула маркетплейсы на 65 млн рублей

В Дагестане арестовали молодых людей, которые организовали подставной магазин и обманывали маркетплейсы. Ущерб оценивается в 65 млн рублей.

Подозреваемые создали магазин с товарами по завышенным ценам. Затем они с помощью 1582 «серых» сим-карт оформляли заказы якобы от разных пользователей, отменяли покупки и оставляли отзыв, за который маркетплейсы начисляли бонусы.

В общей сложности аферистам удалось заработать более 65 млн баллов, из которых они успели вывести 18 млн, передает телеграм-канал «Mash».

В ходе обысков у подозреваемых нашли 8 млн рублей наличными и электрокар Lixiang. Имущество изъяли.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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