Мужчина, снятый с учета у психиатра, убил инвалида и обезглавил его сиделку

В Нижегородской области расследуется двойное убийство. Как сообщает «коммерсант», 4 декабря в полицию обратился сын 78-летнего местного жителя, имеющего инвалидность. Он обнаружил в квартире мертвого отца с ножевыми ранениями и ухаживавшую за ним 77-летнюю женщину с отрезанной головой. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.

Накануне оперативниками полиции был задержан подозреваемый в убийстве, 29-летний безработный житель Сарова. Его допросили следователи, выясняя мотив преступления. По предварительным данным, ранее он стоял на учете у психиатра, но был с него снят.

Саров, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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