Пограничники отвезли в больницу человека, который получил обморожения, пытаясь из Финляндии попасть в Россию

Сотрудники Пограничного управления ФСБ Карелии спасли нарушителя госграницы, который собирался незаконно перебраться из Финляндии в Россию. Он обморозил руки и ноги, сообщает пресс-служба ведомства.
Нарушителя обнаружили в лесу в Муезерском районе. Он пришел со стороны сопредельного государства.
Пограничники доставили его в больницу с обморожениями, где он получил квалифицированную помощь. После этого нарушителя привлекли к административной ответственности и отправили обратно в Финляндию.
Москва, Елена Васильева
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