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Пятница, 6 декабря 2024, 13:24 мск

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Пограничники отвезли в больницу человека, который получил обморожения, пытаясь из Финляндии попасть в Россию

Сотрудники Пограничного управления ФСБ Карелии спасли нарушителя госграницы, который собирался незаконно перебраться из Финляндии в Россию. Он обморозил руки и ноги, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушителя обнаружили в лесу в Муезерском районе. Он пришел со стороны сопредельного государства.

Пограничники доставили его в больницу с обморожениями, где он получил квалифицированную помощь. После этого нарушителя привлекли к административной ответственности и отправили обратно в Финляндию.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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