Актера Бориса Щербакова нашли без сознания в подъезде – у него перелом черепа

У советского и российского актера Бориса Щербакова диагностировали перелом черепа, сообщает Mash. Сейчас народный артист РФ находится в состоянии средней тяжести.
По информации ресурса, обследование показало, что у актера «сломано основание головы, проникающая ЧМТ, ушиб мозга и множественные переломы костей лица». Щербакову наложено несколько швов.
Борис Васильевич находится в общей палате нейрохирургии, но «при необходимости его положат в реанимацию» – медики делают всё, чтобы не допустить отёка мозга.
После стабилизации состояния Щербакова должны прооперировать, передает Mash.
Москва, Елена Васильева
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