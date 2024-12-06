В Кургане ребенок получил травмы после падения из окна детсада: ведется проверка

В Кургане пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа детского сада в микрорайоне Заозерный. По данным СМИ, ребенок получил травмы. Городская прокуратура организовала проверку по данному факту. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«В связи с распространением в СМИ информации о выпадении ребенка из окна второго этажа детского сада прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку», – сказано в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности в детсаду и даст оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за присмотр и уход за детьми.

Курган, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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