В Дагестане задержаны 12 человек, планировавших теракт

В Дагестане сотрудники УФСБ по республике задержали 12 человек, планировавших организовать теракт.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Дагестан во взаимодействии с МВД по Республике Дагестан задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, которые планировали осуществить крупный террористический акт», – сообщает пресс-служба ФСБ.

2 декабря в Дагестане под арест отправили пятерых подозреваемых в подготовке терактов. У группировки нашли оборудование для изготовления самодельных взрывчаток. Советский районный суд Махачкалы арестовал фигурантов на два месяца.

Напомним, что в июне этого года в Дагестане произошли крупные теракты. Жертвами стали 20 человек, в том числе 15 полицейских, пострадали 26 человек.

Махачкала, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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