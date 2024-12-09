В Кемерово на шахте ликвидируют пожар

В шахте «Алардинская» в Калтанском округе Кемеровской области ликвидируют пожар, 120 человек эвакуированы, сообщает ГУ МЧС по региону.

«Спасены два человека во время техногенного пожара, на глубине 450 м произошло возгорание. 120 горнорабочих выведены на поверхность. Двух человек осмотрели в медицинском пункте, угрозы жизни и здоровью нет. Возгорание ликвидировано, на месте работали 44 человека и 9 единиц техники», – сообщает региональное МЧС. По предварительным данным, возгорание началось после сейсмособытия.

Кемерово, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube