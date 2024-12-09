Под Новосибирском грузовик врезался в рейсовый автобус: ранены 9 человек

На трассе под Новосибирском сегодня утром столкнулись рейсовый автобус и грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадали 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.
По предварительным данным, водитель грузовика «Исудзу Эльф», совершая разворот, врезался в автобус, который направлялся из Новосибирска в Чистоозерное. После удара автобус съехал в кювет и опрокинулся.
«В автобусе находились 43 пассажира. За медицинской помощью обратились 9 человек», – говорится в сообщении ведомства. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Новосибирск, Наталья Петрова
© 2024, РИА «Новый День»