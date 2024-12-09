Два человека пострадали при взрыве внедорожника в центре Донецка

В центре Донецка взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. По предварительным данным, при взрыве внедорожника два человека – мужчина и женщина – серьезно ранены.

Припаркованная иномарка взорвалась около 8:30 на улице Университетская. Прохожие вытащили из автомобиля двух человек. Пострадавших увезли в больницу, передает телеграм-канал Mash. Отмечается, что после взрыва внедорожник загорелся, пожарные уже ликвидировали возгорание.

На месте работают оперативные службы, подробности происшествия уточняются.

Обновлено. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва автомобиля в центре Донецка, сообщает СК РФ. Следователи и криминалисты СУ СК России по ДНР совместно с экспертами УФСБ и МВД по региону проводят осмотр места происшествия. Назначены экспертизы, в том числе взрыво-техническая. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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