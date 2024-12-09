Врачи нашли у актера Бориса Щербакова редкое заболевание

Врачи провели обследование актера Бориса Щербакова после того, как он с травмами головы и лица попал в больницу.

Напомним, советский и российский актер Борис Щербаков был найден на прошлой неделе без сознания в подъезде дома, в котором он проживает. После госпитализации у него выявили перелом свода черепа, травмы лица и т.д. Как сообщает SHOT, у 74-летнего пациента при обследовании органов брюшной полости был выявлен пневматоз. Медики рекомендовали ему наблюдать за состоянием кишечника, но пока операция не требуется.

Сам Щербаков заверил поклонников, что с ним все хорошо, и его скоро выпишут. Врачи рекомендовали артисту пока не выступать на сцене.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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