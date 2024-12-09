На Камчатке медведь убил руководителя местного предприятия

На Камчатке сотрудник горного комбината погиб в результате нападения медведя. Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев.

«Сегодня в 13:10 в районе горно-металлургического комбината на реке Озерная в Карагинском районе медведь совершил нападение на работника предприятия «Сигма-К». Человек погиб от полученных травм. Медведь отстрелен», – написал чиновник в соцети «Вконтакте». Сейчас выясняются обстоятельства трагедии, добавил он.

По данным местных СМИ, хищник напал на человека на территории вахтового поселка Озерновского ГМК. Жертвой стал один из руководителей предприятия, передает ИА «Кам 24».

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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