Самолет Як-40 выкатился за пределы ВПП после посадки в Якутии

Пассажирский самолет Як-40 во вторник утром выкатился с взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Олекминска в Якутии. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство проводит проверку.

«Воздушное судно Як-40 авиакомпании «Аэробратск», следовавшее рейсом Братск – Олекминск, при посадке в аэропорту города Олекминска выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – говорится в сообщении.

Якутская транспортная прокуратурая организовала проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Якутск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube