Канадка пыталась провести в Новую Зеландию 10 килограмм метамфетамина, оформленного под рождественские подарки

Гражданку Канады арестовали за попытку провезти наркотики в Новую Зеландию, замаскировав их под рождественские подарки.

Сотрудники таможни Новой Зеландии сообщили, что в ручной клади женщины, прибывшей в воскресенье в аэропорт Окленда рейсом из Ванкувера, было обнаружено 10,2 кг метамфетамина стоимостью до 2,2 млн долларов.

Как уточняет пресс-служба новозеландской таможни, это классическая попытка транснациональных организованных преступных группировок воспользоваться пиковым туристическим сезоном. Но загруженный аэропорт не означает, что таможня не сосредоточена или не обращает внимания на тех, кто может представлять риск, связанный с наркотиками.

Таможня Новой Зеландии поделилась фотографиями «рождественских подарков», которые были завернуты в ярко-красную бумагу с напечатанными снежинками и спрятаны в красной спортивной сумке, которую женщина якобы взяла с собой на борт своего рейса.

«Эти преступные группировки совершают ошибку, думая, что таможня не будет преследовать более мелкие цели, но мы знаем, что наркотики, отправляемые из Северной Америки, представляют собой растущий риск, и мы к этому готовы», – отметили в новозеланд

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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