ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Нижнем Новгороде

ФСБ задержала в Нижнем Новгороде гражданина России и Германии, подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге по заданию Служб безопасности Украины.

Как отметили в спецслужбе, фигурант 2003 года рождения был задержан в ходе розыска на территории России приверженцев неонацистской украинской идеологии вместе с группой молодых людей, причастных к совершению общеуголовных преступлений.

У подозреваемого дома нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство и средства коммуникации, содержащие переписку с представителем украинских спецслужб.

Согласно показаниям задержанного, подготовку диверсии на железной дороге в Нижнем Новгороде с использованием обнаруженной у него самодельной бомбы он осуществлял в ноябре за обещанное куратором из СБУ денежное вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия). Остальным участникам группы «инкриминируется совершение преступление общеуголовного характера», уточнили в ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube