В Бразилии свыше 50 человек получили ранения из-за игрушечного оружия

Жители бразильского штата Пернамбуку обеспокоены стремительным ростом популярности среди детей и подростков пластикового оружия, стреляющего гелевыми пулями. На улицах города Ресифи разворачиваются настоящие баталии, последствия которых за последние несколько недель привели в больницы более 50 человек, в основном с травмами глаз от попадания в них «боеприпасов». Кроме того, перестрелки сопровождаются громким шумом и нецензурной бранью, что также возмущает местных жителей, сообщает CNN.

Ситуация сложилась настолько критическая, что привлекла внимание законодателей и правоохранительных органов. Секретариат социальной защиты Пернамбуку и вовсе созвал пресс-конференцию, чтобы обсудить шутку, которая стала проблемой. Депутаты штата разводят руками – в Бразилии нет закона, определяющего правила покупки и использования такого типа оружия. Министерство обороны регулирует продажу страйкбольного и пейнтбольного оружия, однако гелевые пистолеты и винтовки под эти критерии не попадают.

Тем не менее ограничительный законопроект уже находится на рассмотрении в Законодательном собрании Пернамбуку. В пояснительной записке депутаты отмечают, что «конструкция, имитирующая настоящее оружие, порождает путаницу в конфликтных ситуациях, приводит к риску жизни и здоровья как самих владельцев гелевых пистолетов и винтовок, так и других людей».

Опасная ситуация складывается и во многих других бразильских штатах. Порой дети и подростки забавы ради обстреливали проезжающие автомобили или просто стреляли в прохожих и по витринам магазинов.

Власти штата Рио-де-Жанейро, на протяжении многих лет пытающиеся бороться с хорошо вооруженными, обитающими в фавелах бандами, предупреждают, что подобные «игры» подрастающего поколения неминуемо приведут к трагедиям. В пример они приводят гипотетическую возможность столкновения или конфликта полицейского с группой подростков, имеющих при себе гелевое оружие. В критической ситуации сотрудник правопорядка, наученный горьким опытом и гибелью от рук преступников своих боевых товарищей, не будет долго разбираться, настоящее оружие в руках у человека напротив или игрушечное.

Ресифи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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