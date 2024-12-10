Президент Бразилии госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва срочно госпитализирован. Врачи диагностировали у него с помощью МРТ кровоизлияние в мозг.

Напомним, что в октябре этого года да Силва упал в ванной и ударился затылком.

Как отмечается в пресс-релизе больницы Sírio-Libanês в городе Сан-Паулу на юго-востоке страны, Лулу да Силву госпитализировали после того, как лидер республики почувствовал головную боль. «МРТ показало внутричерепное кровоизлияние, возникшее в результате несчастного случая дома, произошедшего 19 октября. Операция прошла без происшествий», – говорится в заявлении медучреждения.

Как пояснили врачи, президенту пришлось провести краниотомию для дренирования гематомы.

В больнице отметили, что в настоящий момент президент чувствует себя хорошо, находится под наблюдением в палате интенсивной терапии.

19 октября Лула да Силва получил бытовую травму, упав в своей резиденции. Его госпитализировали с угрозой кровоизлияния и наложили пять швов. В связи с падением да Силва не поехал на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября, он принял участие в формате видеоконференции.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube