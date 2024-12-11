Таганрог ночью ВСУ обстреляли ракетами

Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, повреждено промышленное предприятие, сгорели 14 машин на парковке. Среди людей жертв нет, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем тг-канале.

«Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, никто из людей не пострадал», – пояснил Слюсарь.

Сейчас объем полученных повреждений уточняется.

Таганрог, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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