Пьяный мужчина жестоко убил двухлетнюю дочь, усомнившись в своем отцовстве

17 лет получил по приговору суда житель хабаровского края. 37-летний обвиняемый убил свою маленькую дочь.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной прокуратуры, в ночь с 1 на 2 апреля 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме в поселке 52 километр района имени Лазо, усомнившись в отцовстве, нанес своей двухлетней дочери не менее 30 ударов ножом, а также поленом.

Спустя три недели девочка скончалась в реанимационном отделении медицинского учреждения от закрытой черепно-мозговой травмы, приведшей к комплексу осложнений.

Вину подсудимый не признал.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

Хабаровск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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