В Токио россиянин проделал дыру в стене магазина и украл 14 часов Rolex и Omega

Полиция в Японии задержала россиянина по подозрению в краже 14 часов Rolex и Omega на 6 млн иен (примерно 40 тыс. долларов) из комиссионного магазина в торговом квартале Гиндза в Токио. Об этом сообщает телеканал ANN.

По данным правоохранителей, 17 ноября 36-летний гражданин РФ Роман Котельников пробрался в магазин через проделанную электропилой дыру во внешней стене здания торговой точки и похитил наручные часы.

Как отмечают следователи, задержанный раньше занимался ремонтными работами, поэтому у него был опыт работы со строительными инструментами, пишут «Вести».

Подозреваемый был задержан 9 декабря в аэропорту Ханэда при попытке вылететь из страны. Россиянин рассказал, что приехал в Японию для знакомства с культурой.

По информации телеканала ANN, в октябре в Токио в стене другого комиссионного магазина также было проделано отверстие. Правоохранители заподозрили Котельникова в причастности к этому инциденту, поскольку в это время он находился в Японии.

Токио, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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