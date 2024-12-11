В Красноярске автобус с людьми врезался в бетонное ограждение

В Красноярске автобус с людьми

врезался в бетонное ограждение. В результате 4 человека нуждались в медицинской помощи, сообщает в своем тг-канале краевой главк МВД РФ.

«По предварительной информации, сегодня днем автобус марки «ЛиАЗ» одного из городских маршрутов под управлением 67-летнего водителя двигался по проспекту 60 лет образования СССР в сторону улицы Енисейский тракт, не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение», – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадало 4 человека. Информация о других возможных пострадавших в настоящее время уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Красноярск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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