Министр культуры республики Мордовия попала в ДТП, ее водитель погиб на месте

Министр культуры Мордовии Светлана Баулина пострадала в ДТП. Как уточнил глава региона Артем Здунов, женщина находится в больнице в Саранске, а водитель ее служебной машины погиб на месте происшествия. «Ночью в тяжёлое ДТП на трассе М-5 в районе Атюрьева попал служебный автомобиль министра культуры республики. В нем были Светлана Никитовна Баулина и ее водитель. Возвращались из командировки в Рязани. К великому сожалению, водитель Рясим Хайдарович погиб. После оказания первичной медпомощи Светлана Никитовна доставлена в Саранск. Врачи делают все необходимое, состояние контролируют. Желаю Светлане Никитовне скорейшего выздоровления. В обстоятельствах и причинах случившегося разбираемся», – написал Здунов в своем тг-канале.

Саранск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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