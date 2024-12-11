Житель Красноярска покатал двух девушек на тюбинге, привязанном к машине – одна погибла, вторая в больнице

В Красноярске суд на два месяца отправил в СИЗО 27-летнего водителя, который покатал на тюбинге, привязанном к своей машине, двух девушек.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Красноярскому краю, трагический инцидент произошел в понедельник, 9 декабря, на улице Вольный проезд в Красноярске. Две девушки катались на тюбинге, который был привязан тросом к иномарке, за рулем находился 27-летний мужчина. Во время движения неуправляемая на скорости «плюшка» вылетела на встречку и ударилась о проезжающий мимо легковой автомобиль. В результате ДТП погибла 17-летняя девушка, еще одна 20-летняя девушка с тяжёлыми травмами госпитализирована в медучреждение.

Центральным районным судом Красноярска 27-летнему фигуранту уголовного дела по ходатайству следователя главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Красноярск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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