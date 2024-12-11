Пьяный водитель самосвала раздавил легковушку – погибло трое человек

В Карелии под арест в СИЗО помещен водитель самосвала, который устроил ДТП с тремя погибшими.

Напомним, что трагедия случилась вечером 9 декабря в Петрозаводске. Иномарка и грузовик двигались во встречном направлении в микрорайоне Ключевая. Грузовик рузовик резко вильнул на противоположную полосу, подмял легковушку и протащил ее несколько метров. В салоне легковушки находились пять человек в возрасте от 18 до 23 лет. Трое из них скончались.

В отношении 42-летнего водителя самосвала было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное в состоянии опьянения». Как соощает «российская газета», водитель самосвала был пьян, превысил скорость и не справился с управлением.

Обвиняемый помещен в СИЗО на два месяца, до 8 февраля 2025 года.

Петрозаводск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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